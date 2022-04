Frédérique LAILLÉ

Rebond Carrière conseille les entreprises, forme les managers et participe à la prévention des risques psychosociaux en favorisant le développement du bien être au travail, inscrivant son accompagnement dans le développement durable de l'entreprise, en interne auprès de ses ressources et, en externe auprès de ses clients.

Rebond carrière est le spécialiste du management de la santé et des carrières de votre Entreprise.





Pour nous joindre : 06 80 31 08 83



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie

Santé

Médiation

Management

Management de projet

Accompagnement