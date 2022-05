Olivier LEGUAY

J'ai fait deux troisièmes cycles, l'un de mécanique et l'autre de gestion industrielle. Je suis actuellement enseignant en mathématiques en lycée, très intéressé par les sciences en général et plus particulièrement les mathématiques, l'épistémologie, la sociologie, la psychologie et la philosophie ainsi que la pédagogie, la didactique, la vulgarisation scientifique et les nouvelles technologies. J'aime beaucoup la lecture, la photographie et la vidéo.



J'ai créé un Hub " Mathématiques: blogs, sites, profession, activité, passion " dont l'objectif est de regrouper des personnes dont tout ou partie de l'activité est en rapport avec cette discipline.



L'idée est de faire se connaître des personnes dont la profession ou l'activité intellectuelle est en rapport, plus ou moins direct, avec les mathématiques et de développer ainsi les contacts et les échanges entres elles.



Le partage des informations issues de points de vues divers favorise une compréhension plus approfondie et enrichit.



Professionnels,utilisateurs de l'outils mathématique, amateurs occasionnels ou éclairés, étudiants, ce hub est le vôtre.



C'est une initiative qui en est à ses débuts et pour l'encourager je vous invite à vite vous y inscrire afin de le faire vivre.



A bientôt.



Mes compétences :

Enseignement

Mathématiques

Formation