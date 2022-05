Olivier LEGUAY

COMPETENCES

Management des équipes pluridisciplinaires : Hotline, Formation Clients, SAV Terrain

Conseiller sur la Réglementation de sécurité contre l'incendie en ERP et ERT

Optimisation des méthodes de productions

Production de tableaux de bord pour la mesure de la satisfaction clients

Supervision et coordination d'équipes et d'outils dédiés aux clients grands comptes

Pilotage du développement d'un nouveau produit (Concentrateur)





Secteurs

Laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers

Editeurs de Logiciel (SSII)

Industriel

Sécurité incendie





Mes compétences :

Fonctions supports

Diagnostic médical

Export (pays du Maghreb)

Management de transition

Management commercial

Centre d'appels

Management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Sécurité incendie