Vivien BRIARD

- Déploiement de matériels : postes informatique, scanners, imprimantes, lecteurs de cartes vitales

- Mise en place de multiples interfaces entre différents systèmes : liaisons séries et réseaux des analyseurs, liaisons HPRIM et HL7 inter-laboratoire

- Gestion des sauvegardes, maintenance des serveurs, résolutions de problèmes techniques de second niveau

- Formations et conseils : En interne et avec les clients (secrétaires, techniciens, biologistes et référents informatique) sur les aspects techniques et spécifiques, ainsi qu’à l’utilisation et aux paramétrages du logiciel métier

- Maitrise des différents systèmes d’exploitation : Windows (toutes versions), Linux (Red Hat, Fedora, Cent OS, Ubuntu), Unix (SCO, AIX) et Mac OS

- Maitrise de divers outils : bureautique, télémaintenance, réseaux, serveurs (apache et ftp)

- Connaissances en SQL, requêtes d’extraction et de manipulations des entrées d’une base de données : Oracle 10g, 11g et MySql





