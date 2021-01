Patrice DUILHAC

Je travaille depuis 9 ans dans le domaine de la banque d'investissement et plus particulièrement dans le domaine des risques de marché et de contrepartie.

Je participe à la conception et au développement d'applications de saisie, de contrôle, de gestion de flux, de reporting ... en environnement financier.

J'interviens également lors des phases d'intégration et de recette, j'assure le support des applications déployées ainsi qu'un suivi des traitements en Production.



Après quelques années en tant que prestataire pour une SSII, j'ai trouvé un poste en interne dans les services informatique salle de marché du groupe CM-CIC où je peux mettre en pratique mon expérience et prendre de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

COMPUTING

Développement

Finance

Grid computing

Informatique

Kondor

Kondor+

MOE

RiskMetrics

summit

Sybase

UNIX