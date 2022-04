Bonjour,

Je suis Afaf ASSEMAR, étudiante en 3ème année du cycle ingénieur à l'Ecole des Sciences de l'Information. je suis à la recherche active d'un stage de fin d'études.

Je suis passionnée par la collecte, l'analyse et la visualisation des données, le Business Intelligence et le Management des IT. Je maîtrise plusieurs outils et technologies d'analyse des données , le développement informatique et surtout celui du Web, la veille stratégique et le Knowledge Management.

Rigueur, force de proposition, autonomie et aptitude à travailler en équipe sont autant de qualités que j’ai pu développer durant mon parcours.



Mes compétences :

Bureautique

Développement web

Business Intelligence

Marchés publics

Community management

Administration de bases de données

Analyse de données

Programmation informatique

Data warehousing

Records management

Gestion des connaissances

Veille

WordPress

Personal Home Page

UML/OMT

Alfresco

PRINCE2 methodology

MySQL

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Knowledge Management

HTML