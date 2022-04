Afaf CHAFIK

Je totalise 16 ans d’expérience professionnelle en secteur privé et public, dont 10 ans dans les métiers, d'audit, de contrôleur de gestion et d'Organisation au sein d’un grand groupe pétrolier de la place. Ce groupe emploie 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires avoisinant les 4,5 milliards de dirhams.

Pendant 6 ans, j’ai occupé le poste de Directrice de l’Organisation et du Contrôle de Gestion du groupe. Je suis membre du Comité de Direction et partie prenante dans l’élaboration des orientations stratégiques du groupe, des budgets et des plans d’action opérationnelles par activité.

Pendant cette période, j’ai pris également en charge le pilotage d’un projet stratégique de développement et déploiement d’un nouveau concept de restauration qui a été déployé dans les stations service vitrine du réseau.

Dans le cadre de ce projet, j’avais la responsabilité de 22 personnes dont 10 cadres.

Actuellement, j’occupe le poste de directrice d’audit du groupe et ses filiales. Je suis responsable de la création de cette entité, son organisation, et ses missions.

Au travers de mes expériences j’ai eu l’occasion de collaborer avec des partenaires de plusieurs profils, prestataires de services, consultants, auditeurs, fournisseurs, clients, agences de communication et de publicités.

Il est important de souligner la polyvalence et diversité de mon expérience qui couvre les volets : opérationnel sur le terrain, conceptuel et stratégique.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Etablissement des Budgets

Audit et Contrôle interne

Organisation et suivi de projet

Rédaction de rapport et des procédures