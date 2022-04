Afaf ELBAHRAOUI

Lorsque nous arrivons à ne plus nous laisser miner par « ce que nous aurions dû faire », « ce que nous avons à faire »...

Stop !

Partagés entre le passé et le futur nous ne pensons que très rarement au moment présent et passons à coté de choses essentielles d'aujourd'hui ! Parfois on se concentre en avant ou en arrière et on en oublie de profiter de ce que nous vivons en ce moment.... Cessez de vous préoccuper des choses qui ne changeront plus ou qui n'existent pas encore. En plus, bien souvent, tous les scénarios catastrophes que nous nous sommes fait... ne se sont jamais réalisés ! On a tendance à souvent amplifier la réalité sous prétexte d'anticiper. Si anticiper est pour vous important, ne laissez pas vos émotions se calquer sur un scénario qui ne reflète qu'une "image". Tous nos ressentis fusionnent avec nos représentations ! Faites-en votre avantage..



