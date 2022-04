Afaf MALINEAU

Savoirs théoriques utilisables :

Réalisation des études économiques sur un marché ou un produit

Rédaction de publications.

Mise en place des outils de modélisation macro et micro économique

Suivre les évolutions de la concurrence

Analyse et synthèse des tendances du marché et des indicateurs

Maîtrise des outils bureatiques pour la recherche et le traitement de l’information

Compétences transférables :

Collecte de l’information pertinente

Mise en place et gestion de BD

Maîtrise des langues (Anglais, Espagnol, Italien, Arabe…)

Maîtrise des outils bureautiques pour la recherche et le traitement de l’information

Capacités mobilisables :

Être à l’écoute et attentive au sein de l’équipe

Organisée et soucieuse des détails

Attentionnée à ce qui se passe dans le milieu politique, économique et social

Volontaire à apprendre et être formée sur des nouvelles techniques d’analyse



Mes compétences :

autonome

Étude de marché

Macro

Management

Marketing

Marketing management

Organisée

Reporting

Rigoureuse

Traitement de l'information