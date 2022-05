Patrice MALINEAU

Bac F1 en candidat libre puis un IUT de Génie mécanique.

Après un bref passage à la société Jupiter, fabricant des connecteurs électriques, en tant que technicien, je rentre au sein de Kurz France, spécialiste du marquage à chaud, comme technicien mise au point et SAV en 1983.

Je commence ma carrière commerciale en 1985 en reprenant le secteur Est de la France. Au fil des années, mon secteur se modifie pour finir sur la région Bourgogne et Rhône-Alpes avec une forte activité en plasturgie et dans l'imprimerie.

En 2001, je deviens responsable produits plastiques et outre la gestion des principaux transformateurs de matière plastique dans le domaine de la parfumerie cosmétique, je gère les nouveaux développements, analyse le marché, rapporte au siège en Allemagne définie les stocks et anime la force de vente sur mes produits.

Fin 2002, je quitte le groupe Kurz pour racheter une entreprise de marquage industriel et fonde une holding pour sa gestion.

Expérience trés riche et formatrice qui s'achève en 2004.

Je reprends un poste commercial au sein de DMA, fabricant de machine de marquage à chaud et machine d'assemblage.

De 2006 à fin 2009, j'occupais un poste d'ingénieur commercial chez Tecma pour la commercialisation de machine spéciales dans différents domaines

industriels.

Je suis actuellement directeur technico commercial d'une jeune société d'étude et de réalisation de machines spéciales en Vendée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Gestion commerciale