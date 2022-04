Afaf SARRIJ

Je suis une jeune élève ingénieur en génie civil option bâtiment pont et chaussée , de l’école nationale des sciences appliquées. Je suis actuellement à la recherche d'un PFE.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques

nécessaires dans le domaine de génie civil.

Dynamique et motivé, et à l'écoute des autres font partie de mes qualités personnelles.

J'espère pouvoir intégrer une équipe performante et chaleureuse afin de pouvoir exploiter et développer au maximum toutes mes connaissances et compétences techniques.





Mes compétences :

Béton armé