Afaf TAHRI

Participation à l’élaboration de la stratégie de communication

• Évaluation des besoins de communication

• Installation du plan de communication



Organisation d'évènements

• Gestion de l'administration des évènements

• Recherche et négociation avec les fournisseurs

• Gestion des différents budgets

• Couverture médiatique des manifestations

• Animation et pilotage des équipes



Relation Presse

• Développement des partenariats et des relations avec la presse

• Création de dossier de presse

• Création de Communiqués de Presse

• Organisation de conférences de presse

• Gestion des interviews

• Mise à jour de la base presse

• Revue de presse



Publication

• Accompagnement des projets et opérations de communication

• Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles

• Recueil, analyse et traitement d'informations

• Suivi complet de la chaine graphique



Publicité

• Création et négociation du Média Planning



Communication Interne

• Organisation et animation de réunions

• Gestion de la newsletter interne

• Création de notes interne

• Organisation de soirées et séminaires



Autre

• Mise à jour des sites internet et intranet

• Management de multiples projets, et mise en place de procédures opérationnelles

• Traduction et adaptation

• Création de support marketing (interne et externe)



Informatique

• Bureautique / PAO : Pack Office (Word/Excel/Power Point), Open Office, Photoshop/Illustrator (notion)



Linguistiques

• Anglais (Courant) / Espagnol (Notions) / Marocain (Parlé