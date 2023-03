Delphine ROBINNE

Mes principales qualités :

- Forte autonomie

- Rigueur et organisation dans le travail

- Très bon relationnel, écoute

- Dynamisme

- Force de proposition



Connaissances Modules SAP :

- FI : Expert (14 ans)

- TR : Maîtrise (10 ans)

- FI-CA : Formation SAP en 2008 et Maîtrise (3 ans)

- COPC : Connaissance (5 ans) + Formation SAP en 2013 et 2014

- COPA : Maîtrise (8 ans)

- COPS : Formation SAP en 2010

- FIFM : Formation SAP en 2009

- New ledger : Formation SAP en 2015

- S/4 HANA : Formation SAP en 2017 (changement FI, CO et migration)

- Report painter : Maîtrise (3 ans) + Formation SAP en 2014

- MM : Connaissance (9 ans)

- SD : Connaissance (9 ans)

- Archivage : Maîtrise (9 ans)

- EDI-ALE : Maîtrise (8 ans)

- BO : Maîtrise (4 ans)

- BW : Connaissance (2 ans)



Déploiements solution globale FI/COPA SAP

Déploiements COPA pour la gestion commerciale des sites

Upgrade SAP et Support package sur EHP7.



Connaissances Métiers :

- Contrôle de gestion

- Comptabilité

- Trésorerie

- Logistique



Mes compétences :

SAP

Archivage