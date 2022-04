Je suis à l'écoute d'opportunités pour un nouveau challenge professionnel.

Après plusieurs expériences managériales et opérationnelles enrichissantes, j'ai managé et fédéré des équipes, j’aspire à mettre mes connaissances et compétences au service d’un projet ambitieux.

Je sais à la fois faire preuve de rigueur, de ténacité, de réactivité et d’anticipation, tout en bénéficiant d’un bon relationnel, du sens du contact, ainsi que d’une réelle capacité d’adaptation et d’autonomie et d’intégration au sein d’une équipe



Mes compétences :

SAP MM

SAP PP

SAP SD

Logistique

Production

Management