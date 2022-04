Afax ALSACE

AFAX est une société d’externalisation commerciale qui vous propose de prospecter et de vendre vos produits, vos services. AFAX propose les compétences d’un service commercial global pour vous aider à trouver de nouveaux clients.

Notre service est adapté à chaque entreprise quel que soit son âge, sa taille, son organisation commerciale ou son activité.

Nous nous adaptons à votre situation quelle qu’elle soit :

- Vous souhaitez structurer votre démarche de création et renforcer votre entreprise

- Le commerce n’est pas votre point fort

- Vous avez besoin d‘un service souple et efficace

- Vous n’avez plus le temps de gérer le développement de votre activité

- Vos commerciaux sont centrés sur leurs clients plutôt que sur de la prospection

- Vous avez besoin de prospecter de manière différente...



Notre méthode est basée sur la structuration d’un discours précis et adapté aux cibles choisies et sur des techniques uniques et innovantes de prospection, notamment sur les réseaux sociaux professionnels. Nous allons jusqu’à vous accompagner en clientèle !

Vous pensez que votre offre ou votre activité est trop spécifique pour qu’on s’en occupe ? Nos clients le pensaient aussi !!

Laissez-nous vous présenter notre savoir-faire et vous convaincre du contraire : rencontrons-nous !



Mes compétences :

Ventes directes

Stucturation et organisation commerciale

Ventes complexes

Formation professionnelle

Prospection commerciale à valeur ajoutée