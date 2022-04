Afc CONSOLIDATION

L'AFC, en partenariat avec la Toulouse Business School, propose une Formation en Consolidation et Information Financière à Paris ! Plus d'informations : http://viadeo.com/s/5Pg5M



L’association a pour objet :



• d’assurer, par tous moyens, la promotion de la profession de consolideur, notamment auprès des acteurs du secteur de la finance



• de concourir, par tous moyens, à la formation professionnelle des personnes exerçant des activités de consolideur



• d’organiser et de participer à toutes activités de lobbying en faveur de la profession de consolideur, notamment auprès des pouvoirs publics



• de fournir des informations pertinentes aux personnes exerçant la profession de consolideur, notamment à travers la mise en place d’un site internet



• de favoriser, par tous moyens, l’échange d’informations entre les personnes exerçant des activités de consolideur, notamment à travers la mise en place d’un forum de discussion



• de faciliter le recrutement au sein de la profession de consolideur, notamment à travers la publication d’annonces de recherche et d’offre d’emploi et



• de façon générale, d’améliorer, par tous moyens, les conditions d’exercice de la profession de consolideur.







For the first time in France, one common place for all the actors of the profession is launched: consolidation departments, consultants, editors, auditors, recruitment agencies, training organizations…



The Association aims to:



• globally speaking, to create a network that federates the profession’s actors and emphasizes relationships,



• to promote Consolidation departments and profession, specially towards the main actors of the financial community,



• to provide relevant information to Statutory Consolidation professionals,



• to contribute to Consolidation departments professional training,



• to organize and participate to any lobbying activity that serves the profession,



• to facilitate recruitment.