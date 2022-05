Gildas FLAMENT

Conseil et Intégration en Systèmes d'information - Consolidation & Reporting & Budget/Forecast



SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0



- Editeur SAP (BusinessObjects / Cartesis)

• SAP Financial Consolidation (10.1)

• SAP BFC (V10,V7.5,V7) / BO Finance / Cartesis Magnitude / Cartesis Carat / Cartesis Safran

• SAP Extended Analytics (Designer et Analyzer)

• SAP BusinessObjects Intercompany (SAP BOI) / Cartesis ICS

• SAP Financial Information Management (SAP FIM)



• SAP BPC (V10) Business Planning & Consolidation



- Editeur ORACLE (Hyperion)

• Hyperion Financial Management (HFM V11, S9, V4), Module ICT (Inter Company Transaction)

• Hyperion Enterprise

• Hyperion Financial Reporting (HFR) / Hyperion Reports



Mes compétences :

BFC

BO finance

Budget

Carat

Comptabilité

Consolidation

Finance

French

French GAAP

HFM

Hyperion

IFRS

MAGNITUDE

Oracle

Reporting

SAP

SAP BFC