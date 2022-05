Quentin MOUSSAY

Profil :

Titulaire de mastères spécialisés dans les projets de développement, enrichi par plusieurs expériences en Afrique notamment.

Maîtrise des outils de pilotage de projet : analyse fonctionnelle, contrôle des coûts et stratégie de projet.

Bon communicant et à l’écoute, à travers l’expérience de la gestion de plusieurs projets dont la clé de succès a été la bonne maîtrise et la coordination des compétences nécessaires.

Expériences techniques sur le terrain, dans le cadre de projets de développement environnementaux, microfinance, commerciaux et sociaux.

Grande faculté d’adaptation et leadership, enrichis par des expériences dans des cultures et sociétés différentes (en France et en Afrique).



Langues :

Anglais : lu/écrit/parlé. Obtention du First Certificate of English (FCE Cambridge) en 2003 dans le cadre d’un baccalauréat section européenne - anglais.

Allemand : basique.

Français : langue maternelle.



Outils informatiques :

Maîtrise de : Word, Excel, PowerPoint et GanttProject (gestion informatisée de projet).



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Analyse fonctionnelle

Bon communicant

Communicant

Contrôle des coûts

Ecoute

Faculté d'adaptation

Grande faculté d'adaptation

Leadership

Outils de pilotage

Pilotage

Pilotage de projet

Stratégie