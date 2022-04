Ingénieur électricien,curieuse, rigoureuse et autonome. Possédant 7 ans d'expérience en programmation temps réel C++ et CUDA. Passionnée par le développement informatique et le développement des systèmes embarqués. Maîtrise les langages embarqués c / c ++ . Je cherche un poste de développeur.



Mes compétences :

Microcontroleur

CUDA

Isis

Python

Microsoft Office

VHDL

C/C++

Labview

Embedded C

Programmation

Traitement d'images

Mplab

RTOS

Quartus

MATLAB

ModelSim