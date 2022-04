Afef JAMELEDDINE

Bonjour , Je suis quelqu'un d’Ambitieux et de passionnée.



Je Suis passionnée de faire quotidiennement des recherches sur plusieurs domaines et de constituer des books de Formations et des exercices utiles pour des Formations initiales et des Formations continues dans plusieurs domaines tel que: les assurances - le Coaching- la Vente - Le télémarketing - La Télévente - le savoir-faire et le Savoir être au téléphone ...... Je suis aussi entrain d'animer au quotidien des Formations Initiales et Continues en Tunisie et à l'Etranger et ca me permet chaque jour d'aimer encore plus le domaine de la Formation planification- et animation en même temps ,



Je vous présente ci dessous mon parcours professionnel en Bref :



* 02/2005 – 05/2005 : Téléactrice (Société Tunisienne de Télémarketing) TELEPERFORMANCE

*05/2005 – 09/2005 : Chargé Qualité Annuaire téléphonique Bouygues télécom TELEPERFORMANCE

*03/2007 – 11/2008 : Superviseur Prise de RDV SCORE CALL

*11/2008 – 01/2009 : Responsable des superviseurs SCORE CALL

*01/2009 – 05/2010 : Responsable Production SCORE CALL

*05/2010 – 04/2011 : Responsable Coaching / Responsable Formation à SCORE CALL

*08/2012 – 09/2015 : Responsable Recrutement et Coach-Formatrice à CALL AND CO

*01/2016 – Aujourd’hui : Responsable Formation à SWISS CONSULTING



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Audit

Adobe Photoshop