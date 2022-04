Aferp ASSOCIATION

En France comme ailleurs, les relations professionnelles sont le théâtre de mutations profondes liées par exemple, aux nouvelles technologies, à la mondialisation, aux bouleversements de l'économie, aux mutations des entreprises.



L'Association Française d'Etude des Relations Professionnelles (AFERP) répond depuis 1969, date de sa création, à cette préoccupation en offrant un forum indépendant de discussions et une source d'informations de qualité à tous ceux qui sont concernés par ces évolutions.



Elle est constituée d'universitaires et de chercheurs, juristes, économistes, sociologues, mais aussi de praticiens, responsables d'organisations professionnelles, d'employeurs et de salariés, fonctionnaires, directeurs des ressources humaines dans les entreprises.