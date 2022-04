Affidons AFP

AFFIDONS est à la fois une plate-forme de dons participatifs plus communément appelé

(crowdfunding) ainsi qu'une plate-forme de dons de particuliers à particuliers conçu et administré

entièrement par Longo Paolo.

Dans le cadre de la mise en place de notre projet nous vous invitons à nous rejoindre pour contribuer ensemble à créer de l'emploi en France.

Projet: Implantation de cybercafés gratuit en France financé par notre plateforme de dons participatifs Affidons.

Cette plateforme à pour but final d'offrir gratuitement l' accessibilité à internet pour tous par le biais de notre projet de cybercafés et de distribuer des dons pour divers associations humanitaires .

NB:Dans le cadre de la mise en place de notre projet nous offrons également des dons à divers associations humanitaire tel que la ligue contre le cancer,les restos du cœur et bien d'autres.

Les adhérents pourront également bénéficier de dons provenant de particuliers .

Rejoignez nous sur AFFIDONS.

0 FRAIS D'ADMINISTRATION

Cette plateforme de dons est entièrement régie sans frais d'administration,

vous gardez l'entière possession des dons que vous recevez.

DONATIONS DIRECT

Tous les dons éffectuès sur Affidons sont traités directement via les processeurs de membre à membre,

vous avez le contrôle total des dons que vous recevez.

Cette plateforme est géré par la société Affiliaprofits enregistré au registre des commerces français.