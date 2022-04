Affirm’Action est un cabinet de psychologie qui accompagne :

• les particuliers,

• les entreprises et ses salariés,

• les sportifs ou tout autres acteurs du monde du sport.



A l’écoute des besoins de chacun, nous travaillons sur l’individu, les relations interindividuelles, les fonctionnements de groupe et le tout dans des contextes particuliers et propre à chaque situation. Nos prestations sont donc créées et adaptées à chaque demande.



A travers des ateliers de groupe et/ou des consultations individuelles, Affirm’Action s’engage à favoriser le développement personnel, la cohésion de groupe et l’efficacité collective.

Pour être au plus proche de votre demande, le travail au sein de notre cabinet s’effectue sous trois programmes :

Sport

Entreprise

Développement personnel



• PROGRAMME SPORT

Que vous soyez sportif, entraineur ou arbitre, durant votre carrière, vous pouvez parfois avoir du mal à dépasser un obstacle. Dans ces situations, les blessures à répétition, le stress, une cohésion d’équipe défaillante, peuvent être le signe d’un déséquilibre qui aura des répercussions directes sur votre pratique mais également dans votre quotidien car toutes les sphères de votre vie sont entrelacées.



Grâce à la conception et la mise en place de séances de groupe ou individuelles, nous travaillerons ensemble sur diverses questions ou problématiques que vous rencontrez.

Notre objectif est de vous permettre d’aller de l’avant dans votre quotidien mais aussi dans votre pratique, saine et au plus proche de vos envies.



Une partie de notre travail s’effectue également dans l’après carrière ; dans l’accompagnement vers la reconversion. En effet, la fin de carrière peut-être source de questionnement sur soi-même et sur l’avenir. En collaboration avec une entreprise de bilan de compétence, nous vous proposons un accompagnement professionnel mais également un accompagnement vers un équilibre moral et dans vos relations extra sportives.



• PROGRAMME ENTREPRISE

Notre cabinet s'occupe tout aussi bien de l'individu, que du climat de l'entreprise (communication, conflits, culture d'entreprise, leadership, innovations, sécurité). En situation d’urgence, dans une politique de prévention ou dans le cadre d’une formation, nous intervenons au cœur de tous les types d’entreprises ou associations.



En effet, de nombreux facteurs psychologiques peuvent avoir de fortes incidences sur l’efficience et la productivité de votre entreprise :

• la dégradation des relations sociales au travail

• le déséquilibre de l’autonomie

• l’exigence émotionnelle et l’estime de soi

• la charge de travail

• la perte du sens donné au travail

• les conflits de valeurs



Grâce à un accompagnement au changement adapté, nos méthodes vous aiderons à développer votre culture d’entreprise, éliminer les facteurs de risques présents dans l’organisation du travail et limiter efficacement les potentialités d’apparition des problèmes de santé psychologique dans le travail.



• PROGRAMME DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Les différentes sollicitations dans votre vie quotidienne peuvent venir perturber votre équilibre moral : perte d'emploi, surmenage, difficultés de couple, difficultés financières, décès, promotion, compétition, déménagement ... Les sources peuvent être multiples. Affirm’Action est là pour vous aider à y faire face, vous accompagner dans votre quête de développement personnel et de bien-être.



Notre travail en thérapie individuelle, est de rechercher ensemble, dans votre histoire personnelle, l’origine de ses difficultés présentes afin de donner sens à vos expériences passées et réconcilier votre corps, votre mental et vos émotions.

En thérapie de groupe, nous vous guiderons et nous vous fourniront les outils nécessaires pour faciliter votre expression à l’intérieur d’un groupe, d’une communauté.





Mes compétences :

Cohesion de groupe et efficacité collective

Gestion du stress

Amelioration de performance

Developpement personnel

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle