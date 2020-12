Olivier CHARLET

Diplômé en septembre 2015, je suis à la recherche d'un poste de psychologue clinicien en EHPAD pour compléter mon activité actuelle.



Formé à cette pratique institutionnelle, mes compétences d'entretien, d'analyse et d'identification des besoins me permettent de prétendre à un poste qui nécessite une posture mature et professionnelle pour mener à bien les missions confiées par l'établissement.



Mes compétences :

Organisation de présentations orales et écrites

Connaissances éthiques et déontologiques

Réalisation d'entretiens cliniques