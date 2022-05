Nathanaëlle HAUBOIS

Psychologie clinicienne et Psychothérapeute, je reçois des adultes, jeunes adultes et adolescents à mon cabinet au 47 rue Maréchal Joffre à Nantes pour des psychothérapies individuelles. Je pratique également auprès de couples et de familles.



Ayant développé un intérêt particulier pour la médiation thérapeutique et l'animation de groupe, je propose également des ateliers inspirés de l'art thérapie.



Parallèlement, j'interviens, dans le champ de la Psychologie sociale et du travail, en tant que Psychologue Consultante pour des missions liées à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail.



N'hésitez pas à consulter mon site internet :Array ou à me contacter par mail : nathanaelle.haubois@gmail.com



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion du stress et relaxation

Recherche documentaire

Animation de groupes

Médiation thérapeutique

Rédaction

Conseil à la recherche d'emploi

Rédaction de cv et lettre de motivation

Orientation et insertion professionnelle

Management

Travail en équipe

Recrutement, Placement

Développement commercial

Identification et valorisation des compétences

Repérage des signes de souffrance psychique

Psychopathologie

Discussion du diagnostic

Présentation d'un cas clinique

Éclairage théorique des manifestations symptomatiq

Mise en place et animation d'ateliers thérapeutiqu

Animation d'un groupe de parole ou de soutien

Conduite d'entretiens cliniques et de recherche

Médiation familiale

Proposition de jeux de rôles et mise en situation

Aide à la réinsertion professionnelle

Gestions et valorisation des compétences