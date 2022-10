Denis BOUILLET

MON PARCOURS PROFESSIONNEL



Titulaire d'une Maîtrise de Droit Social à l'IETL et d'un 3ème cycle de Management des RH, je suis professionnel des Ressources Humaines, depuis plus de 15 ans, pour de grands groupes dans des secteurs très variés : Chimie, Pharmacie, Télécoms, Informatique, Transports, Distribution, Banques Assurances... Durant mon parcours, j'ai occupé des postes de Chargé de missions en Gestion des Compétences, d' Adjoint aux Affaires Juridiques et Sociales, et de Responsable des Ressources Humaines.

A la suite d'une démarche de bilan professionnel approfondi je me suis orienté vers le métier de Consultant en Évolution Professionnelle. Afin de prolonger mon orientation Conseil, j'ai validé, en formation continue, un Master Conseil en Ingénierie du Management (IAE / ISEOR) sur la conduite du changement. Durant cette période, j'ai réalisé une mission en tant que Consultant interne Emploi Mobilité Formation.

Enfin, j'ai suivi un parcours de créateur d'entreprise afin de pouvoir accompagner des porteurs de projet. J'ai également décroché une certification Niv III Profilscan®, outil de bilan individuel et d'évaluation des RH : restitution de bilans/évaluation, recrutement/profilage et team building.

2011, je crée DBRH Conseil & Formation pour exercer en libéral.

2012, certification Consultant Formateur en Relations Humaines & Communication, PNL et Team Building, agréement NLPNL.

2014, certification sur les fondamentaux du coaching ICF.

2015, certification Ennéagramme.

2016, certification coaching ACC ICF.

Aujourd’hui, je combine, dans une même activité professionnelle : Conseil, Formation et Coaching.



Chargé d’Enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2004.



Ma devise : "un Homme sans projet est en mauvaise compagnie".



Co-auteur dans plusieurs ouvrages Ressources Humaines de Jean Marie PERETTI, Professeur à l'ESSEC : "Tous Talentueux" 2008 et "Tous Vertueux" 2010, aux Éditions d'Organisation.

Chargé d’Enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2004

Juré de validation de VAE et d'admission en Master

Juré du concours de plaidoiries de l'Université Lyon 3 de 2008 à 2015

Juré du concours d’éloquence d'EM (Verbat'EM) Lyon 2014 et 2015

Mon parcours jeune chambre de 2007 à 2011, dernière rubrique du profil !!!

Membre co-fondateur du Kiwanis Lyon Confluence en 2012



Administrateur de la Communauté IAE de Lyon sur Viadéo

Ambassadeur Only Lyon



Mon adresse mail : denis_bouillet[@]hotmail.com



Quant à ma conception des réseaux relationnels, je reprendrai les mots d'Henri SAVALL (Directeur de l'ISEOR - Institut de Socio Économie des ORganisations / Centre de Recherche associé EM Lyon - IAE de Lyon) : "dans une relation, si le don est aliénant, l'échange, lui, est dignifiant".



