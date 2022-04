Mes expériences (Sales Manager of Government & Diplomatic Affairs at Mazagan Beach Resort - Maroc, Directeur des Opérations à Palais Soltan Hôtel & Spa à Marrakech- Maroc, Area manager à Sodexo- Maroc, Head Of Butler Department à Madinat Jumeirah à DUBAI, Room Divisions Manager at the Hilton Marco Island- USA), ont forgés ma capacité d’opération, d’écoute, de vendre et de convaincre.

Mes qualifications et mes qualités de management impactent positivement sur l’équipe.

Un relationnel Fort et Vaste, un porte feuille riche avec fluidité d’accès à la clientèle potentielle.

Mon investissement et ma ténacité opérationnelle, ma qualité de management et de communication donnent des résultats probants.



Hicham RHAZOUANI





Mes compétences :

Outil informatique

Fidelio 6.2

Delphi