Tarik KHACHANI

Pourquoi et comment entamer une démarche de maîtrise de l’énergie dans Mon enterprise ?



La nécessité de réduire la consommation d’énergie a mené dans de nombreux domaines à des innovations des plus révolutionnaires



• Connaissez-vous le poids de l’énergie pour votre enterprise et l’influence des fluctuations internationales des prix ?

• Savez-vous quelles méthodologies suivre et quelles mesures prendre pour diminuer vos consommations énergétiques tout en contribuant au respect de l’environnement ?



L’énergie est devenue un facteur d’incertitude, que ce soit pour des questions de compétitivité, de coût ou encore de protection de l’environnement, il devient indispensable de maîtriser ses consommations.



Vous êtes responsable d'enterprise et vous souhaitez savoir ce qu’il est possible de faire?



Ce T.N.T.E.E est pour vous !



Il rassemble en quelques pages l’essentiel des informations que vous devez savoir pour agir efficacement :

- Contexte ;

- Méthodologie d’action ;

- Efficacité des investissements ;

- L’information «Energie » de votre Région

- Les services gratuits ;

- Les aides financières.



De nombreux entreprise ont déjà réalisés des audits énergétiques, et les constats sont parlants :

- Le potentiel d’économie d’énergie et donc d’argent est plus de 20% ;

- Le temps de retour sur l’investissement est inférieur à 1 ans maximaux.



50% de notre service et gratuitement



A vous de jouer !

Adressez-vous aux espaces

TNTEE (coordonnées sur the.new.technologie@hotmail.com ) ou par Gsm : 00212666126976 ou 00212664248593



