Carine NGUEYA

Possédant une double compétence en ingénierie mécanique et en management de la qualité, j'ai pu renforcer ces compétences grâce à des expériences notamment dans l'étude et la gestion des projets d'ingénierie ainsi que dans la gestion des achats et des approvisionnements.

Actuellement, j'effectue une mission dans l'assurance qualité des fournisseurs dans un projet automobile afin de garantir la qualité des produits livrés par ces fournisseurs.



Mes compétences :

AMDEC

APQP

Audits

Certification

Certification ISO

Certification ISO 9001

Communication

Conduite du changement

dynamique

DYNAMIQUE DE GROUPE

ISO 9001

kaizen

Kanban

Management

Outils qualité

PDCA

Qualité

Rigueur

SPC

travail en équipe