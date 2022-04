François TINE

MES COMPETENCES



PRODUCTION ANIMALE

* Conseiller technique d'élevage avicole:

- Suivi technique et sanitaire élevage avicole

- Alimentation/ formulation/Nutrition volaille

- Analayse de laboratoire et autopsie



VETERINAIRE CLINIQUE MIXTE

- Suivi technique et sanitaire élevage bovin

- Suivi technique et sanitaire élevage ovin



* Responsable d'animalerie



AGROALIMENTAIRE

* Qualité:

- Management qualité, hygiène, environnement

- Réalisation d'audits, normes ISO 9001, 14001, 22000, IFC/BRC

- Méthodes HACCP, AMDEC

- Dossier d'agrément sanitaire Halal et Casher

- Maîtrise des outils de la qualité

- Animation d'actions de formation et de sensibilisation

- Certification biologique



* Sécurité

- Connaissance des normes OHSAS 18001

- Animation et conduite de formation

- Évaluation des risques professionnelles



* Environnement/développement durable

Connaissances des normes ISO 14001, ISO 26000

Mise en place d'action de sensibilisation



* Microbiologie et biochimie

- Contrôles et dosages divers











