François TINELLE

Formé au sein d'une PME en pleine croissance où j'ai appris les métiers de la qualité, de la logistique et des achats.



Ensuite directeur d'une usine du secteur agro-alimentaire puis directeur de différents sites de transformation de matières plastiques en Tier 2 puis Tier 1



Actuellement en charge de la politique industrielle du groupe





Mes compétences :management,gestion financière, amélioration continue des processus et des organisations, gestion des ressources humaines, développement commercial, expertise technique, développement des politiques HSE



Mon projet : faire évoluer les organisations et les hommes, fédérer mes collaborateurs en leur transmettant mon envie de réussite.



Mes compétences :

Pilotage du changement

Développement des compétences

Lean management

Réduction des coûts

Direction générale

Automobile

Plasturgie