Sylvain RAUX

Marié, 4 enfants.



J'ai un profil plutôt actif et dynamique.

J'aime les choses qui bougent et qui procurent de fortes sensations, comme le ski, le VTT, le canyonning, les sports mécaniques, ...



Je reste soucieux de l'équilibre vie privée/vie professionnelle.



J'ai le sens du développement pour l'entreprise que je dirige, tant du point de vue commercial que du point de vue industriel.



Ma préoccupation personnelle liée à l'environnement et à l'humain me pousse naturellement à intégrer au sein de l'entreprise les notions de Développement Durable et de RSE.



Mes compétences :

Sens de l'humain

Responsabilité sociétale des entreprises

Distribution

Environnement

Développement durable

Packaging

Plasturgie

Management

Représentation professionnelle

Stratégie

Stratégie commerciale

Développement commercial

Accompagnement

Organisation