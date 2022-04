Sylvain RAUD

Agent SNCF pendant 19 années, j'ai démarré en 1998 et œuvré tout d'abord pendant 9 ans comme agent de production dans les postes d'aiguillage de multiples technologies, dans la production trains (fret, voyageurs) et la circulation ferroviaire, certains postes requérants un management opérationnel sur des équipes de 5 à 30 agents.



A partir de 2007, j'intègre l'ingénierie ferroviaire et devient rédacteur de consignes d'installations de sécurité, et chargé d'affaire en programmes de signalisation, de traction électrique 1500v / 25000v, KVB et suivi mistral, téléphonie ferroviaire sur ligne classique. En 2011, j'effectue au sein d'INEXIA, les programmes de signalisation de niveau PRO de 4 des postes de la LGV SEA, ainsi que certains programmes de niveau AVP-D sur des projets d'investissement (Tram-Train, modernisation de l'axe Calais-Dunkerque...).



De 2012 à 2017, je deviens Coordinateur Transport - OPC sur les travaux de raccordement de la LGV Bretagne Pays de Loire, au sein de la MOETx. Le poste requiert rigueur, conscience professionnelle, ouverture d'esprit, esprit d'équipe, et est basé sur un excellent sens du relationnel.

J'y assure la coordination de l'ensemble des travaux de raccordement de la LGV au RFN, ainsi que l'organisation et le suivi des essais de montée en vitesse sur le RFN.



J'ai intégré SCE depuis janvier 2018, afin de développer mes compétences en management de projet, apporter mon expertise ferroviaire ainsi que la vision globale que j'ai acquise dans ce domaine durant ma carrière. Je participe ainsi au développement de l'activité ferroviaire de SCE dans tous les domaines qu'elle exploite (Infrastructures, urbanisme, environnement, énergie et bâtiments, ...).



Intransigeant avec la sécurité comme avec moi-même, j'aspire à toujours donner de moi le meilleur pour fournir un travail bien fait et répondre à toutes les exigences techniques, réglementaires et managériales, dans le respect des contraintes du projet et de la maîtrise d'ouvrage.



J'aime me dépasser et suis avide de découverte et d'apprentissage de nouvelles disciplines permettant d'élargir mes compétences et mes connaissances.



Mes compétences :

Traction

Microsoft Office

Gestion de moyens production train

Coordination travaux ferroviaires

Exploitation reseau ferroviaire

Securite des circulations

Formateur sapeurs pompiers

Rédaction de procédures de sécurité ferroviaire

Management de projet