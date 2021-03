Prevoyance FER

Crée en 1951 à l'initiative de quelques cheminots, Prévoyance Fer est administrée depuis par des cheminots pour les cheminots et leur famille.



Notre raison sociale est de préserver et développer l'esprit de solidarité en proposant des produits d'assurance Prévoyance garantis par un partenariat fort avec CNP Assurances. Les conditions avantageuses de nos produits sur le marché permettent au plus grand nombre d'y adhérer.



Parce que les aléas de la vie peuvent engendrer des difficultés financières importantes, Nous nous sommes spécialisés à l'origine sur l'assurance décès avant de s'ouvrir à l’assurance dépendance et nouvellement à l’assurance obsèques.



Parce que nous voulons être présents pour les cheminots et leur famille tout au long de leur vie, nous voulons leur permettre de la préparer en toute sérénité





Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Souscription

Prospection

Gestion de portefeuille