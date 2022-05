Sonia BOUVIER - BÉNICHOU

RESPONSABLE COMMERCIALE INDUSTRIE PACKAGING



Cosmétiques, Santé, Industrie, Phyto, Alimentaire….

Carton, Plastique, Métal…



Développement de projets packaging.

Carnet d’adresses personnel des principaux donneurs d’ordres dans l’industrie du Packaging – Analyse de la concurrence et des enjeux financiers des donneurs d’ordres. Connaissance du marché des secteurs de la beauté, la santé, la détergence, la phyto, l’alimentaire, l’industrie… Connaissance des contraintes techniques industrielles. Capacité de développement du chiffre d’affaires et du volume de fabrication. Esprit d’équipe avec les services administratifs de ventes, les études, les méthodes, la qualité et la production. Analyse du positionnement sur le marché.



• Développement du chiffre d’affaires

• Identification des cibles de prospection

• Recherche de nouveaux clients

• Prise en charge des appels d’offres

• Suivi et présentation des études lancées

• Analyse sur la pertinence des études à lancer, maintien ou abandon

• Conseil client ; définition des besoins/conception des produits - Gestion de la relation durable client



• Optimisation budgétaire, rentabilité, marges

• Collaboration avec les différents services en interne

• Management des équipes administration des ventes - Veille sur la conformité des commandes/ fabrications/livraisons

• Veille à la conformité financière et technique des budgets

• Participation au recouvrement des créances clients

• Suivi des résultats



Mes compétences :

Publicité