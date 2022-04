Aurélia GAUTRET

Je suis actuellement en poste en tant que Coordinatrice Système Qualité au sein de SHISEIDO INTERNATIONNAL FRANCE.

Je m'occupe de :

- la gestion du système documentaire (GED via Avanteam).

- la validation des nettoyages pour les procédés en lien direct ou indirect avec les OTC et vérification de l'efficacité du nettoyage pour les autres.

- la validation des procédés de fabrication et de conditionnement.

- la gestion des modifications et déviations.

- la mise à jour du cahier des charges sous traitance.

Ce poste me permet de m'affirmer et faire profiter de mes expériences en qualité usine.



Mes compétences :

assurance qualité

conditionnement

contrôle qualité

non conformité

Analyse Causale

Libération De Lot

Validation des nettoyages

Validation des procédés

Gestion documentaire électronique GED

Actions Correctives et Préventives ACP CAPA

AMDEC

Système Qualité

OTC - cGMP

BPF - 22716

Change control - Modification

Déviation