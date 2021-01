Valérie BRIZARD

DRH généraliste, 20 ans d’expérience en organisation, process et développement des compétences, notamment lors des fusions et acquisitions des entreprises.



Concilie dynamisme opérationnel et hauteur de vue. Accompagne les Managers dans un objectif d’excellence.



Maîtrise de l’ensemble du spectre RH :

ADP, IRP, Droit Social, GPEC, Formation, Coaching, Rémunérations, développement ERP.



Mes compétences :

Développement personnel

Dynamique des structures

Management d'équipes pluridisciplinaires

Management de projets

Process

Reussite gagnante

Formation professionnelle

Ecoute et Compréhensibilité

Dynamique et très attachée aux résultats

Intégration continue

Pédagogue

Création d'entreprise