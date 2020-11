Jean-Marc LE ROUZIC

Responsable ordonnancement/planification PVC.

Fort d'une expérience de 20 années dans la gestion de production et le process de fabrication de film alimentaire et prêt à relever de Nouveaux Challenges... je mets mon expertise au service de LINPAC Packaging dans les domaines de compétences suivants:



- Etablir des programmes de fabrication et leur ordonnancement dans un environnement en flux tirés mixte et tendus en optimisant objectifs et contraintes en fonction :

* des commandes clients, des prévisions de ventes, de la saisonnalité, ou du planning général de fabrication,

* des stocks et encours, des ressources matières,

* du potentiel de fabrication machines et main-d'oeuvre.

- Ordonnancement des commandes et des réservations.

- Planification de la production à court, moyen et long terme.

- Gestion des stocks (matières, produits semi-finis et produits finis).

- Lancement et suivi de la production (contrôle des délais et gestion du court terme) et gestion des expéditions.

- Mise à jour et réactualisation du planning de production

- Détermination des temps prévisionnels de fabrication.

- Mise en place de solutions d'organisation et d'améliorations de la productivité

- Assurer un reporting régulier et fiable sur les performances de production, de stocks, de la charge et du volume des commandes livrées.

- Formé à une approche LEAN.



Mes compétences :

Plasturgie

Gestion de production

Ordonnancement

Planification

Informatique

Gestion de stock