Sylvain NOHANNIC

Actuellement responsable des systèmes d'information au sein de la société Thalos, je prends en charge la gestion et l'évolution de l'architecture informatique dans des domaines comme le maintien des systèmes linux, la gestion de la virtualisation et l'administration des réseaux et de l'environnement de sécurité.

J'ai travaillé précédemment au service informatique du groupe STEF (STEF information et technologie) en tant qu'ingénieur réseau. J'ai suivi les évolutions de structure informatiques du groupe entre 1997 et 2013

Par le biais des différentes missions qui m'ont été confiées, voici une sélection des compétences que j'ai été amené à acquérir :





- Administration des firewalls (Checkpoint, fortigate, Juniper, Netfilter)

- Administration des systèmes Linux

- Virtualisation avec KVM

- Administration des réseaux WAN.

- Administration LAN (analyse protocolaire des applications, tests de performances).

- Etudes comparatives des outils réseaux.

- Etudes d’architectures de sécurité réseau.

- Répartition de charge réseau (Citrix NetScaler).

- Administration routeurs Cisco Mise en œuvre IPv6

- Réseaux WIFI

- Nagios



Certifications :



Certification Network Instruments (Observer, audit LAN)

Certification Qualys (audit de vulnérabilité internet)

Certification Linux Redhat Enterprise Server en 2002

cursus officiel complet (RedHat Certified Engineer)



Linux :

Mise en œuvre et administration d’environnements linux sécurisés Debian, RedHat).

Suivi de projets linux.



Mes compétences :

Ipanema

Vpn

Sécurité

Checkpoint

Réseau

Linux