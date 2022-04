Alexandre DOUALLA

Chimiste inorganicien maître ès sciences de formation, j'ai cinq (05) ans d’expérience contrôle qualité dans le secteur agroalimentaire. Analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux,analyses physico-chimiques de divers produits alimentaire (bières,alcools-mixte,boissons gazeuses) ,suivi qualité de production de divers produits alimentaire,préparations des solutions d'analyses et milieux de cultures,entretien et maintenance des appareils de laboratoire telles sont quelques compétences clés acquises durant ces années. j'ai la maîtrise de l'environnement Microsoft et internet et développé des qualités professionnelles telles que le travail en équipe,la ponctualité ,la responsabilité et la rigueur. je m'exprime en français et en anglais.



Mes compétences :

Analyse physique des boissons gazeuses PET

Analyse physico-chimique et micro agroalimentaire

Analyse physico-chimique des boissons gazeuses

Analyse physico chimique et micro des eaux

Analyse physico-chimique des Bieres et Alcools-mix

Relations Publiques

Microsoft Word

Microsoft Excel

Analyses microbiologique des bières

Analyse microbiologique des boissons gazeuses

Secouriste