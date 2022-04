Affirmatic ASSOCIATION

AFFIRMATIC c'est ,



Un Pôle social :



L'association AFFIRMATIC contribue autant qu'elle le peut à lutter contre l'échec scolaire, en lien avec les parents et en prolongement de l'école. Il s'agit pour l'association de faciliter l'accès à la connaissance sous toutes formes et en particulier pour les jeunes, aux connaissances fondamentales. Par ailleurs, elle œuvre pour une éducation comportementale de la jeunesse également en coopération avec les familles afin de prévenir la délinquance.



et,



Un Pôle Conseil - Formation



Changer son regard,

transformer sa pratique professionnelle, est ce dont il s'agit aujourd'hui. L'association AFFIRMATIC s'est donné comme mission de permettre aux managers et à leurs équipes au travers de la formation de sortir du sentiment d'isolement et d'inachèvement face à la somme de missions qui sont à réaliser et aux nombres des clients auxquels il faut répondre et de manière appropriée.