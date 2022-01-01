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Affoue Raissa Nadege ETTIEN

ABIDJAN

En résumé

JE SUIS ETTIEN AFFOUE RAISSA NADEGE,ASSISTANTE DE DIRECTION A POSITIVE COMMUNICATION.JE SUIS IVOIRIENNE.J'AI LE BTS OPTION GESTION COMMERCIALE ET JE SUIS A MON TROISIEME EMPLOI.TOUJOURS EN QUETE DU MEILLEUR.

Mes compétences :
dynamique

Entreprises

  • NOVITIC - AGENT DE PIGE PUBLICITAIRE

    2012 RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS POUR L'ENTREPRISE,RELEVÉ SYSTÉMATIQUE DES ACTIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

  • POSITIVE COMMUNICATION - ASSISTANTE DE DIRECTION

    La Verdiere 2013 - maintenant

Formations

  • Lycée Moderne De Daoukro (Daoukro)

    Daoukro 2002 - 2004 ELEVE

    RETROUVER DES PERSONNES QUE J'AI PERDU APRÈS LA CRISE POSTE ÉLECTORALE. AUSSI DES ANCIENNES CONNAISSANCES

Réseau