Affoue Raissa Nadege ETTIEN

JE SUIS ETTIEN AFFOUE RAISSA NADEGE,ASSISTANTE DE DIRECTION A POSITIVE COMMUNICATION.JE SUIS IVOIRIENNE.J'AI LE BTS OPTION GESTION COMMERCIALE ET JE SUIS A MON TROISIEME EMPLOI.TOUJOURS EN QUETE DU MEILLEUR.
Mes compétences :
dynamique
Entreprises
NOVITIC
- AGENT DE PIGE PUBLICITAIRE
2012RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS POUR L'ENTREPRISE,RELEVÉ SYSTÉMATIQUE DES ACTIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
POSITIVE COMMUNICATION
- ASSISTANTE DE DIRECTION
La Verdiere2013 - maintenant
Formations
Lycée Moderne De Daoukro (Daoukro)
Daoukro2002 - 2004ELEVE
RETROUVER DES PERSONNES QUE J'AI PERDU APRÈS LA CRISE POSTE ÉLECTORALE. AUSSI DES ANCIENNES CONNAISSANCES