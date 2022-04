Affouet Gertrude Samian KONAN

Je ma nomme KONAN AFFOUET GERTRUDE SAMIAN Bientôt diplômée d’un MASTER 2 en Audit et Contrôle de Gestion du groupe école AGITEL FORMATION. En effet le secteur de l’audit m’intéresse particulièrement car je trouve passionnant les défis des organisations désireuses de conserver leur place dans un monde en constante évolution. Aussi j'aimerais faire partir d’une équipe d’auditeurs pour garantir au client une communication appropriée à son activité et permettre aux investisseurs de faire des choix éclairés est une perspective qui m’attire particulièrement.

Travailleuse, doté d’un bon sens relationnel et ayant un goût prononcé pour les chiffres, je suis Prête à vous exposer ma motivation de vive voix. je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porterez à ma candidature.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel