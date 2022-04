Je suis une jeune fille dynamique , belle et intelligente qui connait son travail et se donne tout les moyen pour atteindre son objectif dans le domaine de travail. je m’intègre facilement en société et obtient facilement la confiance des genres...



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Doté d’un fort tempérament commercial