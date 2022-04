L'AFIC (Association française des interfaces de communication) a été créée en 2008 par des interfaces de communication de différentes régions de France.



Elle regroupe comme membres actifs, différents salariés et indépendants travaillant auprès de personnes sourdes malentendantes et devenues sourdes.



Les objectifs de l'association:



- Fédérer les interfaces de Communication de France autour d'une même pratique.

- Faire reconnaître le métier d'Interface de Communication

- Participer à l'élaboration d'une formation diplômante

- Informer les acteurs de la surdité sur le véritable rôle d'interface de Communication



