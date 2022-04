Je suis AFIF abdelkrim j'ai une expérience de 9 ans un laboratoire pharmaceutique. Durant ces années, j'ai occupé plusieurs postes, à savoir :

- Responsable du laboratoire de microbiologie

- Coordinateur du Contrôle qualité

- Responsable d'une unité de production de médicament



Mon expérience dans le contrôle qualité et la production des médicaments, sont là à mon avis autant d’atouts cumulés dans le domaine pharmaceutique et agroalimentaire qui pourront plaider pour ma candidature pour intégrer votre entreprise. Ma formation en Agroalimentaire et mon expérience professionnelle en pharmaceutique seront un avantage pour apporter une valeur ajoutée dans votre entreprise.