Afifa BENNANI

Mon expérience au sein d'une Sté de négoce en fourniture industrielle, a fait naître en moi l'envie de résoudre un problème assez épineux ressenti par les acheteurs industriels au MAROC.

En effet, chercher de nouveaux fournisseurs compétitifs, disponibles, avec un stock réel, a toujours été pour moi une course éfrennée. Les annuaires, le portefeuille des fournisseurs habituels ne me satisfaisaient pas lorsque j'avais un besoin impératif et urgent à acheter.

Le client n'attend pas !

Le site que je mets en ligne aujourd'hui pourra je l'espère solutionner ce volet de recherche rapide et efficace.

Ce site a un double avantage : Trouver de nouveaux fournisseurs pour les acheteurs et de nouveaux clients pour les fournisseurs. Adoptez le en outil quotidien, il est concu pour vous.

Aidez moi à l'améliorer par vos suggestions.

Je suis ouverte à toute proposition, j'en discuterais avec vous.

Communiquez le à vos amis, à vos fournisseurs, à vos clients, tout le monde industriel est concerné.

