Afifa LAMRINI

Mes études et ma première expérience m'ont procuré des compétences en ingénierie des systèmes de transport :

Systèmes de transport de marchandises, modélisation de la demande de transport, Planification des Déplacements Urbains (PDU), Réglementation de transport, Economie des transports, Evaluation des projets de transport, Tarification des transports, Transport et développement durable, Logistique, Recherche opérationnelle appliquée à la logistique, Systèmes de Transport Intelligent (ITS)



Mes compétences :

Achats

Gestion de Stocks

Optimisation

Transports

Transports publics