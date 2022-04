Afit ENSAIT

Depuis 61 ans, le gala de l’ENSAIT se déroule en plein cœur de l’hiver dans l’enceinte même de notre école, 2 allée Louise et Victor Champier à Roubaix.



La journée commence par la remise des diplômes en matinée et continue en début de soirée avec le repas des diplômés et leur famille. Un défilé de mode en cour d’honneur ouvre le gala pour ensuite laisser place aux animations et à la danse.



Toute la nuit, l’équipe AFIT met tout en œuvre pour que cette soirée reste mémorable. Venez admirer les créations de l’ENSAIT, de la Haute Ecole Francisco Ferrer et de plusieurs créateurs français défiler dans la cour d’honneur. Promenez vous dans les couloirs de notre belle école pour découvrir les 7 différentes ambiances liées au thème du gala. Des artistes animent, tout au long de la soirée, les différentes salles, et entre deux verres venez encourager nos étudiants représentants les différents clubs de l’ENSAIT. Ne manquez aucune des actualités liées à cet événement en suivant notre profil et notre page entreprise !



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Organisation d'évènements

Communication événementielle