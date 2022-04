Afnan BENCHIKAR

Génie Industriel à l'EMSI, j'obtiendrais mon diplôme d'ingénieur en 2015.

Je suis entrée dans le monde professionnel en effectuant deux stages : le premier au sein de Yazaki Group et le deuxième dans le Service Production du groupe Atlas Bottling Company

Ambitieuse, dynamique et motivée par une envie d'apprendre, je recherche des opportunités qui me permettront de m'améliorer sur le plan personnel et professionnel et ce, en commençant ma carrière dans une entreprise bien réputée.



Mes compétences :

qualite

Microsoft Word

secteur maintenance

SQL

OrCAD

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Isis

Borland Turbo C